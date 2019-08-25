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25.08.2019 - 13:04| İHA

İstanbul’da intihar girişimi ekipleri alarma geçirdi

Şişli’de arkadaşlarının uzun süre ulaşamadığı İbrahim D. ekipleri alarma geçirdi. İlaç içerek intihar girişiminde bulunan şahıs, itfaiye ekiplerinin evinin kapısını kırması sonucu kurtarıldı. Baygın halde bulunan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da intihar girişimi ekipleri alarma geçirdi

Olay, saat 11.00 sıralarında Şişli Gülbağ Cemal Sururi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen İbrahim D., ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. D.’nin arkadaşları, kendisine uzun süre ulaşamaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis nezaretinde çelik kapıyı kırarak içeriye girdi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sağlık ekipleri içeride baygın halde buldukları İbrahim D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeye alarak ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan ekipleri alarma geçiren olay nedeniyle mahalleli de sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar penceresinde izlerken, bazıları da olayın ne olduğunu anlamaya çalıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul’da intihar girişimi ekipleri alarma geçirdi

Hırsızlıktan yakalanan kadınlar adliyeye sevk edildiKahramanmaraş'ta girdikleri evden 10 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 3 kadın, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden hamile olan E.K. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Meran K. ile Sibel K. adliyeye sevk edildi. İki şüphelinin bu sırada gülüp, birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti.
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