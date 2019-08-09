İstanbul'da sikke operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarında 912 sikke, imitasyon sikkeler ve sahte sikke basımında kullanılan balmumu kalıpları ele geçirdi.

Yapılan takip ve izlemelerde 26 Temmuz- 7 Ağustos tarihleri arasında 3 ayrı ilçede düzenlenen 5 ayrı operasyonda şebeke üyesi 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fatih, Esenler ve Şişli’de düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şebeke üyelerinin adreslerinden Roma, Bizans, Yunan, Helenistik ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait orijinal ve sahte 912 adet sikke ile sahte sikke basımında kullanıldığı belirlenen balmumundan yapılmış sikke kalıpları ele geçirildi.

KAÇAKÇILARA SATILMIŞ

Emniyette 5 şebeke üyesinin verdiği ifade doğrultusunda, ele geçirilen sahte sikkelerin tarihi eser kaçakçılarına satılmak üzere şebeke tarafından basıldığı tespit edildi.

Balmumundan yapılma kalıplara dökülen metallerden sahte sikke bastığı belirlenen şebekenin, kaçak kazı yapan şebekelerden orijinal sikkelerde topladığı belirlendi. Basılan sahte sikkelerin bir kısmı orijinal sikkelerin arasına karıştırarak yurt dışına tarihi eser kaçıran şebekelere sattığı belirlendi. Şebekenin, sikkeleri sattığı kaçakçıların belirlenmesine yönelik polis çalışması devam ediyor.