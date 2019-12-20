İstanbullu öğrenciler, icat çıkaracak

İstanbul’da lisedeki gençlerin proje kültürü ve girişimcilik pratiğini güçlendirmeleri için onları gözlemlemeye ve “icat çıkarmaya” yönlendiren yarışma, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek. Yarışmayla ilgili bilgi vermek amacıyla önceki gün bir toplantı yapıldı. Toplantıya Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki liselerde görevli müdür ve öğretmenler katıldı.



Toplantıda konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, düzenledikleri 6 festivalde 2 bin civarında projenin yarıştığını, geçen yıl ilk üç dereceye girenlere patentleme desteği verdiklerini söyledi. En önemli ideal öğrenme yönteminin, deneyimleyerek aktif öğrenme olduğunu belirten Tarhan, “Bir kimse, deneyimleyerek öğrendiği zaman bilgi kalıcı oluyor. Bunun en güzel bilimsel metodolojisi eğlenceli ve bilgilendirici bir ortamda projeler yapabilmek. Festivali bu amaçla düzenliyoruz” dedi.

Levent Yazıcı ise MEB’in son dönemde okullardaki buluşları ve bilimsel çalışmaları, faydalı model ve tasarımları çoklu bir şekilde geliştirmeye gayret ettiğini belirterek şunları söyledi: “İlimizdeki 380 okulda patent eğitimleri başladı. Öğretmenlerimize dönük patent eğitimleri üretimi tetikleyecek, öğrencilerimizin düşüncelerini ateşleyecek çok önemli bir yaklaşım barındırıyor içerisinde. Buradaki yeni bir icat olarak değerlendirilebilecek çalışma, bir başlangıç, ülkemizin umutlarını büyütecek çok önemli gelişimlerde önünü açacak diye düşünüyorum.”



100 bin TL dağıtılacak



Birinciciye 6.000 TL, ikinciye 4.000 TL, üçüncüye 2.000 TL ödül verilecek yarışmada toplam 100 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışmaya başvurular, 29 Şubat 2020 tarihine kadar kabul ediliyor.



İdolleriyle buluştular



Toplantıda Şırnak’ın Ortasu Ortaokulu’nundan öğrenciler idolleriyle buluştu. “21. Yüzyıl Bilim İdollerimiz” kitabını yazan 31 öğrenciden Dilber Encü, İklima Encü, Keser Encü idol olarak gösterdikleri Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’la tanışma imkânı buldu.