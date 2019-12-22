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22.12.2019 - 06:47 | | FERİT ZENGİN - İSTANBUL

İstanbul'un göbeğini esir almışlardı! Çökertildiler

İstanbul Beyoğlu’nda, hanutçular vasıtasıyla çalıştırdıkları mekanlara çektikleri turistlere fahiş hesap çıkararak soygun yapan şebeke polis tarafından çökertildi.

İstanbul'un göbeğini esir almışlardı! Çökertildiler

Polis ve zabıta denetlemesine karşı kırmızı ışık yöntemi geliştiren şebekenin, yanlarına oturttukları konsomatris kadınlarla tuzağa düşürüp fahiş hesap kestikleri turistleri hesap tahsili için ATM’lere kadar zorla götürüp tahsilat yaptığı tespit edildi.

Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Beyoğlu’nda bazı eğlence mekanlarına fahiş fiyat ödemek zorunda kalan 23’ü turist 26 mağdur insanın şikayeti üzerine soruşturma yaptı. Yapılan araştırmalarda, bazı eğlence mekanları tarafından kullanılan “Hanutçular”ın İstiklal Caddesinde gezinen turistleri kandırarak ve zorlayarak, eğlence mekanlarına götürdükleri tespit edildi.

Hanutçular tarafından sokuldukları eğlence mekanlarında soyulduklarını iddia eden turist ve yerli vatandaşların yaptığı şikayet üzerine, şikayette bulunulan mekanların güvenlik kameraları ile KGYS kamera görüntüleri üzerinde yapılan çalışmalarda polis, restoran yada eğlence mekanlarına sokulan turistlerin, masalarına konsomatris kadınlar oturtulduğu ve ardından hesaplara bu kadınların içtiği iddia edilen içkiler eklenerek, bin ile bin 500 lira arasında faturalar çıkarıldığı tespit edildi.

Mekan sahibinden mekan çalışanına ve hanutçuya kadar organize bir şekilde hareket ettiği belirlenen şahısların, hesaba itiraz eden turistleri ise korkutarak “polis bile bizden, şikayet etseniz de sonuç çıkmaz” diyerek ATM’lere kadar götürüp zorla para çektirerek istedikleri paraları tahsil ettikleri tespit edildi. Tespitlerin ardından dün düzenlenen operasyonda şebeke halinde hareket ettiği belirlenen 37 şüpheliden 30’u yakalanıp gözaltına aldı.

Polis ve zabıta denetimine karşı uzaktan kumandalı bir lamba kullandığı belirlenen şebeke üyelerinin, mekan dışında bekleyen bir erketenin olası bir polis veya zabıta baskını öncesinde kumandaya basarak kırmızı ışığı yaktığı ve içeridekilerin de buna göre alarma geçerek tedbir aldığı tespit edilen şebekenin 7 üyesinin de benzer suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

İstanbulun göbeğini esir almışlardı Çökertildiler

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