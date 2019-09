İstanbul’un iki yakasında tiyatro

Fringe Festivali, her yıl dünyanın farklı şehirlerinde 170 bin sanatçıyı, 60 bin etkinlikte, yaklaşık 19 milyon kişiyle buluşturan alternatif ve yenilikçi bir festival ağı. Çoğulculuğu, disiplinlerarasılığı, yerel ve özgün olanı önemseyen, her kentte farklı ölçek ve formatta düzenlenen, kentin atmosferini belirgin biçimde değiştiren bir anlayışın ürünü. Bu zamana dek İstanbul’a düzenlenmemiş olmasına şaşmalı mı, birçok yanıt verilebilir. Kısmet bu yılaymış: Şehre Fringe Festivali geliyor. Peki, nasıl oldu da oldu?









Festivalin arkasında sekiz kişilik bir dev ekip var. Ekip, programı oluşturma aşamasında Emre Koyuncuoğlu, Mine Çerçi, Tuğçe Tuna, Fatih Gençkal, Huri Murphy’nin de aralarında olduğu 14 kişilik bir Seçici Danışma Kurulu’ndan destek almış. Daha sonra mekânların teknik açıdan uygunluğunu, oyunların ülkelere ya da disiplinlere göre dengesini gözeterek bir program belirlemiş. Sonuç: 22 Eylül’e dek Türkiye dahil toplam 12 ülkeden 22 ekibin tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen işleri İstanbul’un iki yakasında, 12 farklı mekânda sergilenecek. Biz de bu ay festivalde kaçırılmaması gereken üç oyunu sıraladık.



‘The Chess Player’

The Omnibus (ABD) / Tek Perde - 80 dk (22.09.2019 Pazar / 20.00 Kadıköy Boa Sahne)



“The Chess Player”, Stefan Zweig’in en tanınmış eserlerinden “Satranç”ın bir uyarlaması. Naziler tarafından hücre hapsine terk edilmiş bir esirin, akıl sağlığını korumak için çalınmış bir satranç kitabına tutunmasını konu alan oyun, zihnini iki satranç ustası arasındaki mücadeleye odaklayarak deliliğin sınırlarından gezinen esirin hikayesini anlatıyor. Richard McElvain’in yazıp oynadığı oyun, iki yıl önce de Edinburgh Fringe Festivali’nin konuğu olmuştu.



‘Awakening’



Ladder Art Company (Macaristan) / Tek Perde - 60 dk (20.09.2019 Cuma / 21.30 - DasDas Sahne)



“Awakening”, Macaristan’daki genç sanatçıların kurduğu Ladder Art Company’nin bir eseri. İki oyuncu ve dört müzisyenin performansı, havada akrobasi ve clown gibi sirk teknikleri ile canlı müzik ve tiyatro öğelerini bir araya getiriyor. Mizahi diliyle insanlık hali üzerine eğilen bu performans, seyircisini, insanlığın farklı iki yanının ortak bir zemin bulmaya çalıştığı sihirli bir dünyaya götürüyor. “Awakening” hem ne kadar küçük ve korkak, hem de ne kadar cesur olduğumuzu hatırlatıyor.



‘Waiting for the Fishes’



Silvia Pezzarossi (Brüksel/ Bağımsız sanatçı) / Tek Perde - 40 dk (21.09.2019 Cumartesi / 19.00 - Beykoz Kundura )



“Waiting for the fishes”, İtalyan şair Giacomo Leopardi’nin beklemeyi sonsuz bir arzu ve zevk haliyle ilişkilendiren bir şiirinden ilhamla yola çıkan çok disiplinli bir gösteri. Silvia Pezzarossi’nin tek kişilik performansına dayanan bu “beklemeye övgü”, sahnenin ortasında duran boş akvaryumun etrafında gelişiyor ve sürprizle dolu bir etkileşim alanı yaratarak seyirciyi de bu boşluğu doldurmaya davet ediyor. İtalya’da farklı dans eğitimleri alan Pezzarossi’nin bu performansında, İsrail’de Batsheva Dance Company’de üzerine çalıştığı Gaga tekniğinin izlerini görmek mümkün.









Festival kapsamında, çeşitli oyunculuk ve dans tekniklerini içeren workshop’lar da düzenlenecek. Bunlar arasında Çocuklar İçin Pandomim Atölyesi, Meisner Tekniği gibi atölyelerin yanı sıra festivalin konuğu olan sanatçıların eğitmenliğinde yürütülecek çalışmalar da yer alıyor.