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01.12.2019 - 20:04 |

İşte Chefs' Arena'ya veda eden isim

Kanal D'nin yeni yarışması Chefs' Arena'nın ilk bölümü ekrana geldi. Kadınların ve erkeklerin oluşturduğu iki takım hünerlerini gösterdi. Fakat dün oynanan yarışmada bir isim Chefs' Arena'ya veda etti. Peki Chefs' Arena'dan elenen isim kim oldu?

İşte Chefs' Arena'ya veda eden isim

Chefs Arena’nın birinci bölümünün kaybeden takım belli oldu. İlk bölümüyle ekrana gelen Chefs' Arena'da kaybeden takımı kadınlar oldu. Pınar Şef ve Sinan Şef, kadınlar arasında en iyi yemek yapan yarışmacı olarak Gökçe’yi seçti. İki şef, patronun karşısına çıkarak iki yarışmacıyı, kalan bir yarışmacıyı da Gökçe belirledi. Bunun sonucunda Fevziye, Arya ve Neslihan, patronun karşısına çıktı.

NESLİHAN ELENDİ

Batuhan Piatti, eleme potasındaki 3 kişiyle yüz yüze görüşerek, Chefs Arena’ya veda eden isim olarak Neslihan’ı belirledi.

 

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