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24.12.2019 - 12:29 | | AA

İtlaf edilen atların sahipleri hakkında flaş karar!

Adalar Kaymakamlığı, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak

İtlaf edilen atların sahipleri hakkında flaş karar!

Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf  edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda  bulunacak.

Kaymakamlık, faytoncuların kullandığı 81 atın ruam hastalığı nedeniyle  itlaf edilmesi üzerine, atların sahipleri hakkında bugün saat 15.00'te Adalar  Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sunacak.

Adalar'da geçen hafta, 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabi tutulan  atlardan 81'i, bu hastalığın tespit edilmesi üzerine itlaf edilmiş, İstanbul  Valiliği de Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi  için faytonlara at koşulmasını 3 ay süreyle durdurmuştu.

 

 

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptıİngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
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