İTÜ Camii ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Abdülhakim Sancak Camii’nin açılışını yaptı, “Bu hayrın Ayazağa Kampüsü’nde özellikle gençlerimiz için çok önemli bir fırsat, imkân olduğunu düşünüyorum. Tekrar hayır sahiplerini tebrik ediyorum” dedi.



Sancak ailesi tarafından İTÜ Ayazağa Kampüsü içinde yaptırılan İTÜ Abdülhakim Sancak Camii’nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, eski bakanlardan Egemen Bağış ve Veysel Eroğlu ile iş insanı Ethem Sancak katıldı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cuma namazının ardından açılışı gerçekleştiren Erdoğan, caminin önünde revaklı avlusu, abdesthanesi ve çevresiyle beraber 11 bin 500 metrekarelik bir alana inşa edildiğini ve konumu itibarıyla üniversite yerleşkesi dışından da rahatça görüldüğünü belirtti. Caminin modern mimariyle yapıldığını ve “Vahdette kesret, kesrette vahdet” (Birlikte çokluk, çoklukta birlik) fikriyle tasarlandığını söyleyen Erdoğan, “Yapıda sadece ana ibadet mekanı değil, tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun camisi olması hasebiyle kamış kalem biçiminde tasarlanmıştır” dedi.









4 cepheden ışık



T planlı ve betonarme inşa edilen caminin, 26 metre çapında ve 21 metre yüksekliğinde merkezi kubbeye sahip olduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Cami alt kat, harim katı ve bir mahfil katı olmak üzere 3 katlı bir yapı görünümünde olup, 790 metrekare taban alanına oturmakta. Gerçekten hattıyla sade bir yapı olarak içeride ibadet esnasında bunu yaşama fırsatını bulduk. 120 metrekarelik mahfil katı ile birlikte toplam inşaat alanı 1700 metrekaredir. 500 metrekarelik abdesthane, 170 metrekarelik revak altında yer alan çok amaçlı alanlar, külliye içindeki diğer kapalı mekanları da oluşturmaktadır. Ana ibadet mekanı normal saf düzeninde, 2 bin 450 kişiliktir. Avlusuyla beraber caminin kapasitesi 4 bin kişiye çıkmaktadır. Mihrap doğal taştan, minber ve kürsü ise ahşaptan üretilmiştir. Akustik itibarıyla da gerçekten güçlü bir akustiğe sahiptir. Ana ibadet mekanı, iç-dış birliğini sağlayacak biçimde, 4 cepheden ışık almakta ve ferah bir iç mekan hissi vermektedir. Cami içerisinde farklı kısımlarda yer alan hat yazıları anlamları ve verdiği mesajlar itibarıyla da mimari bir bütünleşmeyi ortaya koymaktadır.”



Sancak’a teşekkür



Caminin yapını gerçekleştiren Sancak ailesi ve vakfına şükranlarını dile getiren Erdoğan, “Bildiğiniz gibi müjde büyük, ‘Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de cennette onlar için bir mescit inşa ederim’ buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla bu hayrın Ayazağa Kampüsü’nde özellikle gençlerimiz için çok önemli bir fırsat, imkan olduğunu düşünüyorum” dedi.