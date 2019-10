Jessica May kimdir, kaç yaşında?

Jessica May, Yeni Gelin dizisinde hayat verdiği Bella karakteri ile Türk izleyicisinin gönlünde taht kurdu. Modellik ve oyunculuk yapan Jessica May, Türkiye'ye olan ilgisini ve Türk yemekleri hakkındaki görüşlerini Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına açıkladı. Jessica May sadece Barbunya yemeği yapabildiğini itiraf ederken günde 5 kez mıhlama yediğini dile getirdi. İşte Jessica May'in kariyeri hakkında merak edilenler...

JESSİCA MAY KİMDİR?

Jessica May Drociunas (d. 5 Aralık 1993 Paranacity, Brezilya), Brezilyalı model, dizi ve reklam filmi oyuncusu. İlk oyunculuk kariyerine Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Bella karakterini canlandırarak başladı.

Hayatı ve kariyeri

5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde, öğretmen bir anne ve çiftçi bir babanın kızı olarak dünyaya gelen ve Brezilya'da modellik yapan Drociunas, Türkiye'de, oynadığı dizi ve reklam filmleriyle tanınmıştır. Dizi sektörüne Türkiye'de Yeni Gelin ile başlamıştır. İstanbul’da düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week defilesinde tasarımcı Çiğdem Akın’ın kampanya yüzü olmuştur. Ayrıca 2018 yılında Paris Hilton ve ünlü Türk modellerle Dosso Dossi Fashion Show defilesinde yer almıştır.

Kişisel hayatı

30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya’da evlendi.

.