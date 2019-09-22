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22.09.2019 - 15:29 |

John Wick 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick serisinin ikincisi bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki merakla beklenen John Wick 2 filminin konusu nedir? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de filmin oyuncuları ile yönetmeni...

John Wick 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

JOHN WICK 2 KONUSU NEDİR?

Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.

YÖNETMEN VE OYUNCULAR

Filmin yönetmenliğini Chad Stahelski yaparken oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Common, Ruby Rose gibi isimler rol alıyor.

Riva Deresi'nde yüzen evHamdullah Aksoy isimli hafriyatçı, İstanbul'un kalabalığından, trafiğinden kaçmak için Riva Dere'si üzerine kendi emekleriyle 15 günde yüzen ev yaptı. Herkesin ilgi odağı oldu.
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