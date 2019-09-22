John Wick 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

JOHN WICK 2 KONUSU NEDİR?



Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.



YÖNETMEN VE OYUNCULAR



Filmin yönetmenliğini Chad Stahelski yaparken oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Common, Ruby Rose gibi isimler rol alıyor.