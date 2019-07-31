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31.07.2019 - 08:33| GÜLDEN ÇOKTAN - İstanbul

Kabataş-Mahmutbey hattı 2020’de açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatı süren Kabataş-Mahmutbey metro hattının 1. etabının önümüzdeki yılın başında açılacağını açıkladı.

Kabataş-Mahmutbey hattı 2020’de açılıyor

İBB Başkanı İmamoğlu, dün inşaat çalışmaları devam eden Kabataş-Mahmutbey metro hattında incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Müdür Yardımcısı Orhan Demir ile Raylı Sistemler Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin de eşlik etti.

Şantiye sahasını kırmızı yelek ve adının yazdığı baretle dolaşan İmamoğlu, 2020 yılında ilk ayında açılacak metro hattının İstanbul’a nefes aldıracağını söyledi. Metro hattında günlük, çift yönde 500-600 bin insana dönük bir hedefin olduğunu söyleyen İmamoğlu, “İstanbul’un en yoğun hatlarından birisi olacak. 8 yoğun ilçeden geçiyor. Burada araçların 5’i inmiş durumda, 15’i hazırlanıyor. Yerin üstüne sığmıyoruz. Yerin altını en maksimum kullanmak zorundayız” dedi.

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