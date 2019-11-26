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27.11.2019 - 00:06 |

Kadın 73. son bölümde Şirin'den hain planı! Kadın 74. yeni bölüm fragmanı...

FOX TV'nin ilgiyle takip edilen dizileri arasında yer alan Kadın 73. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Şirin'in hain planı damga vurdu. İşte merakla araştırılan Kadın 74. yeni bölüm fragmanı...

Kadın 73. son bölümde Şirin'den hain planı! Kadın 74. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 73. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cem’in tehditlerinden sonra ona olan borçlarını ödemenin bir yolunu arayan Bahar, Ceyda ve Berşan çıkmaz bir yola girmiştir. Ceyda’nın aklına ilk gelen şey ise Fazilet’in odasında gördüğü mücevherlerdir. Çaresiz bir şekilde mücevherleri çalmaya çalışacak olan Ceyda bir anda Raif’in karşısına çıkmasıyla da ne yapacağını bilemez. Ceyda’yı gören Raif ise ona nasıl davranacaktır? Berşan ile Bahar’ın yakın olmalarından rahatsız olan Arif, Bahar’ı uyarmak ister. Ama bunun karşılığında Bahar da Arif’in Şirin’e yakın olmasından rahatsız olduğunu açıkça belli eder. Çünkü Bahar ve Arif hala birbirlerinin iyiliğini düşünen ve başlarına kötü bir şey gelmemesini isteyen iki insandır. Cem’in borcunu bir şekilde ödemeye çalışan Bahar, Ceyda ve Berşan’ın bir yanlışlarıyla beraber ise işler iyice karışacak ve Cem’in hiç istemediği bir şeyle karşı karşıya kalacaklardır.

KADIN 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fuhuş operasyonunda 10 gözaltıHatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.
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