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06.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Kadınlar Anıtkabir’de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk dün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85’inci yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti. an

Kadınlar Anıtkabir’de

Selçuk başkanlığındaki kadın milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinden oluşan heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Selçuk’un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misakı Milli Kulesi’ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Selçuk, deftere şunları yazdı: “Kadınlarımız, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da milli iradeye ve istikbalimize nasıl sahip çıktılarsa, bizler de aynı cesaretle geleceğe yürüyeceğiz. Eğitimden çalışma hayatına kadınlara yönelik ayrımcılık içeren her türlü anlayışın ortadan kaldırılması, birey olarak kadınların ve ailenin güçlendirilmesi için daha çok çalışacağız. Demokrasiye ve insan haklarına sahip çıkarak toplumsal adalet duygusunu pekiştireceğiz.” 

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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