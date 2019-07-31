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31.07.2019 - 08:01| MERT İNAN - İstanbul

Kahramanlık destanı sergisi

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45.yılı münasebetiyle Genelkurmay Başkanlığı Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Kıbrıs Barış Harekâtı” başlıklı sergi, Türk askerinin 45 yıl önce soydaşlarımızı kurtarmak için gösterdiği kahramanlık destanını anlatırken, Mehmetçiklerin zorlu şartlara rağmen görevlerini başarıyla tamamlamasına ışık tutuyor.

Kahramanlık destanı sergisi

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı ve Harbiye Askeri Müzesi arşivlerinde yer alan özel fotoğrafların gün yüzüne çıkarıldığı sergide, en dikkat çeken objelerin başında, 24 Aralık 1963’te Rum EOKA çetelerinin kurbanı olan Tabip Subay Nihat İlhan’ın eşi Mürüvvet Hanım ile oğulları Murat, Kutsi ve Hakan İlhan’a ait fotoğrafların yanı sıra geride kalan giysileri yer alıyor. Kanlı Noel olarak anılan o tarite İlhan ailesinin kumsaldaki evleri taranmış, Nihat İlhan’ın eşi Mürüvvet Hanım, oğullarını yanına alarak banyoya sığınmış, çocuklarını küvete koyarak vücudunu üzerlerine siper etmiş, ancak EOKA’cılar masum 4 insanı katletmişti.

Sergide Yavuz plajına çıkan Türk birliklerinin bilinmeyen fotoğrafları ile 1993’te uçak kazasında şehit olan Orgeneral Eşref Bitlis’in birlikleri denetlediği fotoğraflar da öne çıkan eserler arasında.

Kahramanlık destanı sergisi

Eli kanlı Rum EOKA çetecileri, Tabip Subay Nihat İlhan’ın eşi Mürüvvet İlhan ve dört yavrusunu banyoda katletmişti.

Kahramanlık destanı sergisi


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