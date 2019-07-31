Kahramanlık destanı sergisi

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı ve Harbiye Askeri Müzesi arşivlerinde yer alan özel fotoğrafların gün yüzüne çıkarıldığı sergide, en dikkat çeken objelerin başında, 24 Aralık 1963’te Rum EOKA çetelerinin kurbanı olan Tabip Subay Nihat İlhan’ın eşi Mürüvvet Hanım ile oğulları Murat, Kutsi ve Hakan İlhan’a ait fotoğrafların yanı sıra geride kalan giysileri yer alıyor. Kanlı Noel olarak anılan o tarite İlhan ailesinin kumsaldaki evleri taranmış, Nihat İlhan’ın eşi Mürüvvet Hanım, oğullarını yanına alarak banyoya sığınmış, çocuklarını küvete koyarak vücudunu üzerlerine siper etmiş, ancak EOKA’cılar masum 4 insanı katletmişti.

Sergide Yavuz plajına çıkan Türk birliklerinin bilinmeyen fotoğrafları ile 1993’te uçak kazasında şehit olan Orgeneral Eşref Bitlis’in birlikleri denetlediği fotoğraflar da öne çıkan eserler arasında.

Eli kanlı Rum EOKA çetecileri, Tabip Subay Nihat İlhan’ın eşi Mürüvvet İlhan ve dört yavrusunu banyoda katletmişti.





