Kalbi duran hasta, 1 saat sonra hayata döndü!

Çiçekdağı’ndaki evinden çıktıktan sonra kalp krizi geçiren Ümit Kaya’yı gören komşuları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Çiçekdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya’ya ilk müdahale burada yapıldı. Kaya, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Çiçekdağı Devlet Hastanesi’nde ve ambulans içerisinde yol boyunca yaklaşık yarım saat Kaya’ya kalp masajı yapıldı. Daha sonra Yozgat Şehir Hastanesi’ne kalbi durmuş vaziyette gelen Kaya’ya burada da yarım saat boyunca kalp masajı yapıldı. Toplam bir saatlik kalp masajının ardından Kaya, yeniden hayata döndürüldü. 2 ay gibi bir sürenin ardından sağlığına kavuşan Kaya, taburcu edildi.

“KALBİ DURMUŞ HALDE HASTANEYE GELDİ”

Ümit Kaya’nın kalbi durmuş bir vaziyette Yozgat Şehir Hastanesi’ne geldiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Özkan Vural, o anları şöyle anlattı:

“Ümit Amca bize 2 ay kadar öncesinde kalbi durmuş bir şekilde gelmişti. Çiçekdağı Devlet Hastanesi’nde yarım saat kalp masajı yapılan hasta ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kalbi durmuş bir şekilde gelmişti ve yarım saat kadar da biz kalp masajı yaptıktan sonra hastayı anjiyografi işlemine aldık. Hastanın tamamen tıkalı olan bir damarını başarılı bir işlemle açtık ve 2 ay boyunca takip ettiğimiz hastamızı bugün sağlıklı, kendi işlerini yapabilecek gündelik hayatına normal bir şekilde devam edebilecek vaziyette taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha öncesinde bu şekilde hastalar geliyordu ama bu kadar uzun kalp masajı sonrasında kendi gündelik hayatını devam ettirilebilir bir şekilde hastanın taburcu edilmesi çok nadir bir durumdu”

“DOKTORLARIMIZ BABAMI HAYATA DÖNDÜRMEK İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİLER”

Ümit Kaya’nın kızı Emel Kaymaz ise babasını tekrardan sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür ederek “Biz Çiçekdağı ilçesinden geldik Yozgat Şehir Hastanesi’ne geldik. Burada babamı bir saat kalp masajı yaparak hayata döndürdüler. Babamın kalbine sitem takıldı. Kardiyoloji doktorumuz Özkan Vural ve Nöroloji doktorumuzun Güven Aslan’a teşekkür ediyorum, çok faydaları oldu. Ellerinden geleni yaptılar. Babamı tekrar hayata döndürmek için hepsi de çok mücadele ettiler. Endişemiz vardı, babamı kaybettik zannettik o an. Ama babamın tekrar hayata döndürüldüğünü öğrendiğimiz anda çok sevindik. Sağlık durumu çok iyi sağlığına kavuştu. Bugün taburcuyuz. Yozgat Şehir Hastanemize ve çalışan bütün personellerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yaklaşık 1 saatlik kalp masajı sonrası sağlığına tekrardan kavuşan Ümit Kaya ise “Sağlıma kavuştum, şükürler olsun. Bugün eve gidiyorum, çok mutluyum. Doktorlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.