‘Kalp’ten başarı

Japonya devletinin verdiği Monbusho Bursu ile 1.5 yıl önce Japonya’ya giderek araştırmalarını burada sürdüren 33 yaşındaki Dr. Esra Kaya, şimdi de tıp dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Avrupa Kardiyoloji Derneği’ne bağlı Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği (European Association of Cardiovascular Imaging) tarafından verilen araştırma ödülüne layık görüldü. Dr. Kaya, 2020 yılının Eylül ayı itibariyle Norveç’te Oslo Üniversitesi’nde kardiyoloji dünyasının önemli isimleriyle birlikte çalışmaya başlayacak.



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kardiyoloji uzmanlığını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü’nde tamamlayan Kaya, kalbin üç boyutlu bir şekilde ultrasonografik olarak görüntülenmesiyle ilgili hazırladığı projeyle Japonya hükümetinden burs aldı. Yaklaşık 1.5 yıldır burada çalışmalarını sürdüren Kaya, “ameliyatsız aort kapak değişimi yapılacak hastaların işlem öncesi ileri görüntüleme teknikleriyle değerlendirilmesi” projesiyle Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği’nin bir yıllık araştırma bursunu kazandı. Kaya, bu bursla 2020 Eylül ayı itibarıyle Norveç Oslo Üniversitesi’nde kardiyoloji dünyasının önemli isimleriyle birlikte çalışmaya başlayacak.





Dr. Kaya, 30 Ağustos’ta Japonya’nın en yüksek noktası olan Fuji Dağı’na tırmandı.



‘Emeğimle yaptım’



Başarısında Atatürk ilkelerine bağlı, eğitime ve pozitif bilimlere inanan ailesinin desteğinin büyük olduğunu dile getiren Dr. Kaya, “Çalışmayınca zaten olmuyor ama en büyük kararlılık ve vazgeçmemek. Benim ne yapacağımı bilemediğim, ben bu işi yapamayacağım galiba dediğim o kadar çok zaman oldu ki. Ama her seferinde kalkıp hayallerime sarıldım ve çalışmaya devam ettim. Vazgeçmesinler, akademik yol çok zorlu bir yol. Hesaplayamadığınız bir sürü engel çıkıyor karşınıza. Ama başardığınızda ‘Başardım ve bunu sadece kendi emeğimle yaptım’ diyebilmenin tadı tarif edilemez. Hayal etmekten vazgeçmeyin. Çünkü bir hayale ne kadar çok inanırsanız, kendinizi o kadar o hayale adıyorsunuz. Ve çalışın, vazgeçmeden, yorulmadan, okuyun, çalışın” dedi.







“Boynumdaki ay yıldızlı kolyeyi kimse fark etti mi bilmiyorum, ama ben ülkemden çok uzakta akademisyenlik yolunda bir adım daha kat ettim ondan güç alarak. Ülkemin kadınlarına güvenen, onlara aydınlığı açan Ata’ya bir defa daha büyük minnetle.”



‘Kadın kardiyolog olduğumdan bana hep saygı duydular’







Türkiye’de aldığı kardiyoloji eğitiminin dünya standardında olduğunu belirten Kaya, “Yavaş yavaş gelişse de, kadın kardiyolog sayısı çok az. Şu an çalıştığım hastanede kadın kardiyolog oranı yüzde 20. Japonya’da uluslararası kongrelerde sunum yapabilecek kadar iyi İngilizce konuşabilen akademisyen sayısı çok değil. Japonya’da aldığım burs, oldukça prestijli ve kazanılması kolay olmayan bir burs. Akademik düzey İngilizce konuşabilen, kendini rahatça ifade edebilen, kardiyoloji bilgisi olarak onların gerisinde olmayan bir kadın kardiyolog olduğumdan, biraz özenmekle karışık, bana hep çok saygı duydular” diye konuştu.