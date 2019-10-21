Kamyonet yokuş çıkarken şaha kalktı!

İlginç olay, Antalya'nın Elmalı ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 YJ 0682 plakalı kasasında domates taşıyan kamyonet, yokuşa geldiğinde arkasındaki yükün etkisiyle ön kısmı havaya kalktı. Ne olduğunu anlayamayan sürücü kamyonetin kontrolünü güçlükle sağlayıp araçtan indi ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir vinç yardımıyla yardımıyla kamyonetin arka kısmındaki yükü boşaltıp yeniden dört teker üzerine gelmesini sağladı. Yük kontrolü yapılıp dengesi sağlanan kamyonet yoluna devam etti.