MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriKanser tedavisi gören minik Safa'dan kahreden haber!
10.11.2019 - 12:48 | | DHA

Kanser tedavisi gören minik Safa'dan kahreden haber!

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde böbrek üstü bezi kanseri tedavisi gören Recep Safa Örs (2,5) hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi gören minik Safa'dan kahreden haber!

Mimarsinan ilçesinde oturan Erdem ve Hanife Örs çiftinin, evlendikten 15 yıl sonra tüp bebek tedavisi ile dünyaya gelen oğulları Recep Sefa Örs'e, 1 yaşında böbrek üstü bezi kanseri tanısı konuldu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemotoloji ve Onkoloji Servisi'nde 1,5 yıldır tedavi gören Recep Sefa Örs, önceki gün hayatını kaybetti. Küçük Recep Safa'nın cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Mimarsinan mezarlığında toprağa verildi.

Recep Sefa'nın tedavi sürecinde ilaçlarının karşılanması için Valilik kararı ile yardım kampanyası başlatılmıştı. Kampanya kapsamında ABD'den getirilen 10 kutu ilaçtan 7'sini kullanan Recep Sefa, hayata tutunamadı. Aile, kalan 3 kutu ilacı diğer çocukların tedavisi için Erciyes Üniversitesi Hemotoloji ve Onkoloji Servisi'ne bağışladı.

 

 

Hem dans etti hem makas attıD-100 Karayolu'nda motosikletiyle giden bir kişi dans edip, makas atarak, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

O öğretmenin cesedine ulaşıldı!

O öğretmenin cesedine ulaşıldı!

Hepsi durdurulan otomobilden çıktı!

Hepsi durdurulan otomobilden çıktı!

TEM Otoyolu‘nda otobüs alev alev yandı

TEM Otoyolu‘nda otobüs alev alev yandı

Kanser tedavisi gören minik Safa'dan kahreden haber!

Kanser tedavisi gören minik Safa'dan kahreden haber!

Sıradaki Haber