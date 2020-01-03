Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak, Meteoroloji hava durumu tahminleri

Soğuk ve yağmurlu havanın etkisini sürdürdüğü son günlerde vatandaşlar kar ne zaman yağacak, sorusuna yanıt arıyor. Özellikle İstanbul'da kar yağmasını bekleyen vatandaşlar yağışların kara dönüşüp dönüşmeyeceğini merak ediyor.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ - BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Mersin'in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 9 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI HANGİ BÖLGELERDE?

Mersin'in doğusu ile Adana ve Hatay kıyılarında beklenen sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerini yayınladı. Bugün çok bulutlu olan İstanbul'da Cumartesi günü güneşli bir hava olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü Marmara Bölgesi için yağış beklenirken yağışların Salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi İstanbul'da önümüzdeki 5 günlük süreçte kar yağışı beklenmiyor. Yurt genelinde Doğu Anadolu Bölgesinde ağırlıklı olarak kar yağışı gözlenirken. Önümüzdeki hafta Trakya ve Edirne tarafında kar yağışı tahmin ediliyor.