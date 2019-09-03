Karnından 15 litre asit boşaltıldı

Libya’nın Trablus bölgesinde yaşayan Leyla Altarreel (56), 2015 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Altarreel, hastanede siroz olduğunu öğrendi. Hastalığa bağlı karaciğer yetmezliği başlayan Altarreel’in karnı gün gün şişti. İki haftada bir karnında biriken asitli sıvı çekiliyordu. Altarreel ailesi, tedavi için önce Tunus’a, ardından da Mısır’a gitti. Ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Aile daha sonra organ nakli sürecindeki başarısını öğrenince Türkiye’nin yolunu tuttu. İstanbul İstinye Üniversitesi Hastanesi’ne yatışı yapılan Leyla Altarreel’in aile yakınları donör olabilmeleri için teste tabi tutuldu. Avukat olan oğlu Abdulvahap’ın (28) donör testleri uyumlu çıkınca, İstinye Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekibi, oğuldan alınan karaciğer parçasını anneye nakletti.

Ekibi ile birlikte nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, şunları söyledi: “Hastanın son zamanlarında karnında oldukça yoğun asit birikmesi oluyordu. Asit birikmesi o kadar çok oluşmaya başladı ki artık ara sıra karnından sıvı boşaltma işlemi yapılmaya başlandı. Yaklaşık bir hafta önce canlı vericili sağ lob karaciğer nakli yapıldı. Ameliyatta kadının karnından yaklaşık 15 litre asit boşaltıldı. Libya’da başlayan hikâye ile hem sirozundan hem de yan sorunlarından kurtulmuş oldu.”

‘Şimdi daha güçlüyüm’

Annesine yeniden hayat veren Abdulvahap, “Annem için çok araştırma yaptık. Önce Mısır ve Tunus’a gittik. Ardından Türkiye’ye çok umutlu bir şekilde geldik. Önce kardeşime test yapıldı. Uyumlu çıkmadı. Sonra ben gönüllü oldum. ‘Testler olumlu çıktı’ denildiğinde oturdum, ağladım. Şimdi anneme bir parça verdim. Bir kez daha nakil gerekse, hiç düşünmeden yine yaparım” diye konuştu. Anne Leyla Altarreel ise, “Hastalığım süresince kendimi çok yorgun hissediyordum. Hiçbir yere gidemiyordum. Şimdi hiç hasta olmayacakmış gibi güçlü hissediyorum. Türkiye’ye minnettarız” dedi.