Kasım Süleymani kimdir, neden öldürüldü? Kasım Süleymani biyografisi

Kasım Süleymani'nin ABD tarafından düzenlenen füze saldırısında öldürüldüğü açıklandı. Dünya gündemine bomba gibi düşen haberin ardından ABD-İran birkez daha karşı karşıya geldi. İran Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada acı bir intikam olacak açıklamasında bulundu. Kasım Süleymani 1998 yılından 2020 yılına kadar İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı olarak görev yaptı. 11 Mart 1957 yılında Tahran'a bağlı Kirman eyeletinde dünyaya gelen Kasım Süleymani Irak'ın Bağdat Havaalanına düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybetti.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Yoksul köylü bir ailenin çocuğu olarak Rabor'da doğdu. Gençliğinde, Kirman'a taşındı ve babasının borçlarını ödemeye yardımcı olmak için inşaat işçisi olarak çalıştı. 1975 yılında Kirman Su Örgütü için bir yüklenici olarak çalışmaya başladı. Çalışmadığı zamanlarda jimnastik ağırlık kaldırma gibi sporlarla uğraşırdı. Ayrıca Ayetullah Humeyni'nin himayesindeki Hüccet Kamyab adında yerel bir vaizin vaazlarına dinlemeye giderek zamanını geçirirdi.

KASIM SÜLEYMANİ ASKERİ KARİYERİ

1979 yılında İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. Çok fazla bir eğitimi olmamasına rağmen hızla yükseldi. Muhafızlığının ilk zamanlarında, Kuzeybatı İran'da ve Batı Azerbaycan Eyaleti'nde bir Kürt ayrılıkçı ayaklanmasının bastırılmasında görev aldı.

İran-Irak Savaşı'nın başlaması üzerine Kirman'daki erkekleri bir askeri birlikte toplayarak eğitmeye başladı. Savaş sırasında cesareti ve atikliği sayesinde ön plana çıktı ve onun yaşındakiler sıradan asker olarak savaşırken 23 yaşındayken 41. Sarallah Tümen Komutanı olarak görevlendirildi. Tümeniyle birlikte Irak'ın işgal ettiği İran topraklarında başarılı harekâtlarda bulundu. Tarık el-Kuds Harekâtı'nda ağır olarak yaralandı. Fakat iyileşti ve askeri görevine devam etti. Daha sonra Irak'taki Ramazan Genel Merkezi tarafından yürütülen düzensiz savaş görevlerinin organize edilmesiyle meşgul oldu. Saddam Hüseyin'e karşı her iki Iraklı Kürt lider (Mesut Barzani ve Celal Talabani) ve Şii Bedir Örgütü ile ilişkiler kurdu.

Savaştan sonra 1990'larda, Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları komutanı oldu. Bölgenin nispeten Afganistan'a yakın olması ve uyuşturucu ticaretinin Afganistan-İran-Türkiye hattı üzerinden devamını engellemek için birçok kez başarılı operasyonlar düzenledi.

1998 yılında Ahmed Vahidi'den sonra, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı olarak atandı. Washington Post tarafından İran dış siyasetine yön veren kişilerden biri olarak nitelendirildi.

Tahran'daki 1999 öğrenci isyanı sırasında, Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'ye gönderilen mektubu imzalayan Devrim Muhafız subaylarından biriydi. Mektup, Hatemi'nin öğrenci isyanını bastıramaması halinde Devrim Muhafızları'nın müdahale edeceğini belirtmekteydi. Kasımi 3 Ocak 2020'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donal Trump'ın talimatıyla uçakla geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta uğradığı bombalı saldırı'da ölmüştür.