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13.09.2019 - 20:50 |

Kayalıklara sıkıştı! Acı içinde bekledi...

Avcılar sahilde yürürken dengesini kaybederek düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı. Genç, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Kayalıklara sıkıştı! Acı içinde bekledi...

Olay, Denizköşkler Sahili'nde, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kayalıkların üzerinde yürürken dengesini kaybeden Fas uyruklu 19 yaşındaki Hamzah Khoumnsi düşerek kayalıklara sıkıştı. Çevredekilerin çabasıyla kurtarılamayınca durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kayalıklara sıkıştı Acı içinde bekledi...


Sevk edilen itfaiye ekipleri, genci sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmalar yaptı. İtfaiye jeneratörüne takılan matkapla kaya parçaları kırılarak Faslı genç kurtarıldı. 1 saatlik çalışmayla kurtarılan genç, küçük sıyrıklar nedeniyle Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
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