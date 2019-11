Kayıtsız Suriyelilere tanınan süre doldu: Gönderilsek de yine geri geliriz

Suriye’de 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle 4 milyona yakın Suriyeli Türkiye’ye sığındı. İstanbul’da da resmi rakamlara göre 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor. Ama kayıt dışı Suriyelilerin sayısı da oldukça yüksek. İstanbul Valililği, kaydı İstanbul’da olmayan Suriyelileri kayıtlı oldukları illere gitmeleri için 30 Ekim’e kadar süre vermişti. Süre önceki gün doldu.



İstanbul’daki kayıt dışı Suriyeliler ise uygulamanın doğru olmadığını ve burada düzen kurduklarını belirtirken, gönderilseler bile İstanbul’a döneceklerini söylüyorlar.



Suriye’den 2012 yılında Kilis’e gelen ve kaydı bu ilde bulunan 25 yaşındaki A.M., 10 ay önce İstanbul’a yerleşti. Fındıkzade’de kendisi gibi kaydı olmayan Suriyelilerle tuttuğu bir odada yaşamını sürdüren A.M., Yusufpaşa’da bir kafede garsonluk yapıyor. Uygulamadan haberdar olduğunu aktaran A.M., “Ailem Kilis’te, orada iş yok. Mecburen iş için buraya geldim. Kaldığım yerdeki Suriyelilerin hiçbirinin kaydı İstanbul’da değil. Onlar da benim gibi gitmeyi düşünmüyor. Yakalanana kadar buradayım” dedi.



‘Baştan uyaracak’



Uygulamayı doğru bulmadığını aktaran A.G. de 7 yıl önce Türkiye’ye geldi. Kaydının İstanbul’da olduğunu söyleyen A.G., “En büyük sıkıntıyı aynı aileden kayıtları farklı şehirlerde olanlar yaşayacak. Bizler Türkiye’ye ilk giriş yaptığımızda ‘Herkes kaydı bulunan ilde kalacak’ denilseydi. İnsanlar ona göre düzen kurardı. Bir arkadaşım yaklaşık iki hafta önce kimliği Kilis’e kayıtlı diye Kilis’e gönderdiler. Devletin de kendine göre haklı tarafları vardır ama bu insanlar İstanbul’da bir düzen kurdular. Yeniden bir yere yerleşip düzen bir kurmak kolay değil” diye konuştu.



Eşi Hatay’a kendi İstanbul’a kayıtlı



Besim Biter (41) “Savaş mağduru olduğumuz için Türkiye’ye sığındık. Artık bir düzen kurduk ama devlet şimdi diyor ki o düzenini boz. Benim kaydım İstanbul’da eşimin kaydı ise Hatay’daydı. Bu uygulama ilk çıktığında haftalarca kaydını İstanbul’a almak için uğraştık, zor oldu ama oldu. Bu insanlar farklı illerden iş için İstanbul’a geldi. Şimdi bunları kalkıp, Afyon, Hatay, Konya’ya gönderirsen ne iş yapacaklar? Burada adam evini tutmuş, emlakçıya ayrı para vermiş, depozito vermiş, hepsi masraf...” dedi.



