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06.08.2019 - 18:18| DHA

Kazada hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Aziz Kaplan (26), yaşamını yitirdi. Nişanlı olan Kaplan'ın düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çameli'ne bağlı Yaylapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Aziz Kaplan yönetimindeki 07 VFH 95 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsmail Arar'ın kullandığı 15 AB 220 plakalı süt kamyonuyla çarpıştı.

Kazada hayatını kaybetti Acı detay ortaya çıktı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Kaplan'ı ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aziz Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü İsmail Arar ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan kazada ölen Aziz Kaplan'ın, nişanlı olduğu ve düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada hayatını kaybetti Acı detay ortaya çıktı

 

Denizli'de trafik kazasıDenizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Aziz Kaplan (26), yaşamını yitirdi. Nişanlı olan Kaplan'ın düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.
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