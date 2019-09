Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında, nereli? Kenan İmirzalıoğlu dizileri

Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974, Balâ doğumludur. Aslen Türkmen olan oyuncu 12 yaşında kadar köyde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da yapan İmirzalıoğlu üniversite için Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünü tamamladı.

1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur.

Deli Yürek adlı dizide canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteriyle yıldızı parladı.

14 Mayıs 2016'da oyuncu Sinem Kobal ile evlendi.

KENAN İMİRZALIĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

1998-2002 Deli Yürek Yusuf Miroğlu Dizi

2001 Hayat Bağları Kendisi Dizi

2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi Yusuf Miroğlu Film

2003-2005 Alacakaranlık Ferit Çağlayan Dizi

2004 Yazı Tura Cevher Film

2005-2007 Acı Hayat Mehmet Kosovalı Dizi

2005 Zağara Ve Diğerleri Polis Dizi

2006 Son Osmanlı Yandım Ali Ali Film

2007 Kabadayı Devran Film

2009 Ejder Kapanı Akrep Celal Film

2009-2011 Ezel Ezel Bayraktar Dizi

2012 Uzun Hikaye Bulgaryalı Ali Film

2012-2015 Karadayı Mahir Kara Dizi

2017 Cingöz Recai Recai Film

2018 Mehmed Bir Cihan Fatihi II. Mehmed Dizi