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15.09.2019 - 09:35 |

Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında, nereli? Kenan İmirzalıoğlu dizileri

Birçok dizi ve filmde başrol olan Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu hangi dizilerde rol aldı, kaç yaşında ve nereli? İşte ekranın sevilen yüzü Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili merak edilenler...

Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında, nereli? Kenan İmirzalıoğlu dizileri

Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974, Balâ doğumludur. Aslen Türkmen olan oyuncu 12 yaşında kadar köyde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da yapan İmirzalıoğlu üniversite için Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünü tamamladı.

1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur.

Deli Yürek adlı dizide canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteriyle yıldızı parladı.

14 Mayıs 2016'da oyuncu Sinem Kobal ile evlendi.

KENAN İMİRZALIĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

1998-2002    Deli Yürek     Yusuf Miroğlu    Dizi

2001      Hayat Bağları      Kendisi Dizi

2001      Deli Yürek: Bumerang Cehennemi     Yusuf Miroğlu    Film

2003-2005       Alacakaranlık     Ferit Çağlayan   Dizi

2004      Yazı Tura      Cevher Film

2005-2007        Acı Hayat      Mehmet Kosovalı            Dizi

2005      Zağara Ve Diğerleri          Polis      Dizi

2006      Son Osmanlı Yandım Ali Ali           Film

2007      Kabadayı    Devran Film

2009      Ejder Kapanı       Akrep Celal         Film

2009-2011           Ezel        Ezel Bayraktar   Dizi

2012      Uzun Hikaye       Bulgaryalı Ali      Film

2012-2015           Karadayı              Mahir Kara         Dizi

2017      Cingöz Recai       Recai     Film

2018      Mehmed Bir Cihan Fatihi              II. Mehmed        Dizi

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