Açıldıktan sonra “Kurucu Meclis” ile çalışmalarına başlayan Meclis’in, 35 yıl sonra 1996’da Genel Kurul salonu baştan aşağı değişti; yeni kürsü sistemi getirildi. Ses düzeni yenilendi, şifreli elektronik oylama sistemine geçildi. Sisteme uygun sıralar yapıldı. Bu sırada en çok konuşulan konu ise milletvekili koltukları oldu. Koltuk derilerinin turuncu renkleri dolayısıyla “Ceylan derisi” olduğu tartışmaları başladı. Oysa, ünlü bir İtalyan firması o yıllarda Avrupa’da moda renk turuncu olduğu için, zamanın TBMM yetkililerini de ikna ederek, koltukları turuncuya boyanmış “manda” derisinden yapmıştı.



Milliyet, koltukların manda derisi olduğunu haberi ile tartışmaları bitirdi. Turuncu renkli koltuklar dayanıklı çıktı ama 23 yıl sonra bazıları yıpranmalar başladı. Meclis yönetimi hemen İtalyan firma ile temasa geçti. Ancak firmanın çok yüksek fiyat istemesi üzerine “Kendi söküğümüzü kendimiz dikeriz” diyerek hasarlı koltukların tadilatını bir Türk firmasına verdi. Yaklaşık 200 koltuk söküldü ve aynı renkle tadilatları yapıldı. Yenilenen koltuklar Genel Kurul salondaki yerlerine konuldu; Meclis’in 1 Ekim’deki açılışına yetiştirildi.



Bebek gibi bakılıyor









Geçen hafta Meclis’in süs havuzundaki Japon tatlı su balıkları, Koiler haberimiz büyük ilgi gördü. Japonların, “Hayatta başarı ve azmi simgeliyor” dedikleri Koiler, bakıcıları tarafından adeta bebek gibi bakılıyor. Beslenme saatinde akvaryuma konulan biberon içindeki yemi, yavaş yavaş ve paylaşarak yemeleri izleyenler için de güzel görüntüler oluşuyor.