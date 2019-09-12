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12.09.2019 - 15:10| DHA

Keşan'da yerde bulunan Atatürk büstüne soruşturma

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kullanılmayan okul binasının bahçesinde yerde bulunan Atatürk büstüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Keşan'da yerde bulunan Atatürk büstüne soruşturma

Keşan'ın Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'ndeki kullanılmayan okul binasının bahçesinde, yerde Atatürk büstünü görenler, yetkililere haber verdi. Büstün yerdeki fotoğrafları, paylaşıldığı sosyal medyada da tepki çekti. Olayın yerel gazetelerde de haber olarak yer almasıyla Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okula gidip, bahçeden Atatürk büstünü aldı. Onarılan Atatürk büstü, tekrar kaidesine konuldu. Atatürk büstünün kendiliğinden mi düştüğü yoksa kasten mi yere atıldığının belirlenmesi için Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Daha önceden Sağlık Meslek ve İmam Hatip lisesi olarak kullanılan binanın önünde bulunan Atatürk büstü hakkında çıkan haberle ilgili olarak, 11.09.2019 günü İlçe Emniyet Müdürlüğümüze konu intikal etmesi üzerine, konunun araştırılması için Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce kapsamlı olarak soruşturma ve inceleme işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecektir" denildi.

Keşanda yerde bulunan Atatürk büstüne soruşturma

 

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