Kıbrıs Türk Kızılayı’nı tanıyın ve destekleyin

Uluslararası insani yardım camiası tarafından dışlanan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın (KKTK) resmen tanınması için Girne’de 50’den fazla ülkenin katıldığı iki günlük toplantının ardından “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu” tarafından sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, Kıbrıslı Türklerin uluslararası insani hukuktan kaynaklanan haklarına riayet edilmesi, korunması ve Kızılay ile Kızılhaç Hareketi içerisinde diğer insani platformlarda temsil edilmesi gerektiği teyit edildi.

Toplantının ardından yayınlanan 2. Girne Bildirgesi’nde şu ifadeler yer aldı: “Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri’ni, IFRC ve ICRC’yi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ı Derneği ile iş birliği yapmaya ve dayanışmayı temin etmeye çağırıyoruz. ICRC’yi (Uluslararası Kızılhaç Komitesi) KKTK’nın başvurusunu eşit bir şekilde ele almaya ve KKTK’yı bir ulusal dernek olarak tanımaya, iş birliği yapmaya ve böylelikle adanın her iki tarafında da, insani kapasitelerin eşit bir şekilde güçlendirilmesine destek olmaya çağırıyoruz.”

BM’ye destek çağrısı

Bildirgede BM’ye çağrıda bulunarak şöyle denildi: “IFRC’yi (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu) uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Hareketi, Usul Kuralları 6. Madde uyarınca KKTK’nın gelişimini desteklemeye davet ediyoruz. Uluslararası Hilal İslam Komitesi’nin KKTK’nın tanınması için insani diplomasi konusundaki çabalarını sürdürmesini teşvik ediyoruz. BM ajanslarını, insani ıstırabın azaltılmasına yönelik insani çabalarında KKTK’yı tercih edilen paydaş yapmaya teşvik ediyoruz. KKTKD’yi insani çabalarında tanınma sürecinde kuvvetle destekliyoruz.”