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25.12.2019 - 07:50 | | İSMAİL ŞAHİN

Kilosu en fazla 150 dolar eder

İhale ile satışı yapılan ve alıcı çıkmadığı için fiyatı yarıya indirilen trüf mantarlarının bu fiyata da alıcı bulamayacağı söyleniyor.

Kilosu en fazla 150 dolar eder

Uzmanlara göre, 40 çeşit trüf mantarı var. En pahalı türü siyah Perigord trüfü (Tuber Melanasporum), fiyatı 2000 euro (yaklaşık 13 bin TL) ve Türkiye’de çıkmıyor. İran’da da yok. Bu tür siyah trüf sadece Fransa ve İspanya’da çıkıyor. İran’dan Türkiye’ye kaçak olarak getirilen mantarların türü ise yaz siyah trüfü (Tuber Aestivim) veya sonbahar siyah trüfü (Tuber Uncinatum). Kesin olarak belirlenebilmesi için mantarın kesilerek kesitine bakılması gerekiyor. Ama her iki mantar türünün de birinci kalitesinin toptan satış fiyatı 150-200 euro civarında. Türkiye’deki trüf mantarı fiyatlarını Bulgaristan belirliyor. Bulgaristan’da 60 bin kayıtlı trüf mantarı avcısı bulunuyor.

Ömrü kısaldı

Türkiye’de tüketim çok az olduğu için fiyatı Bulgaristan belirliyor. Türkiye’den çıkan veya yurda kaçak olarak sokulan mantarlar kaçak olarak Bulgaristan’a götürülüyor ve buradan da dünya piyasasına ulaştırılıyor. İran’dan kaçak getirilen mantarların bu ülkede toptan satışı 50 dolar. Kaçakçılar tarafından İstanbul’a getirilen bu mantarın fiyatı ise 150 euro’ya çıkıyor. Bakanlığın satışa çıkardığı mantar bir hafta önce ele geçti ve 10 gün raf ömrü var. Bu yüzden ihale bedelinin daha da inmesi bekleniyor.

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