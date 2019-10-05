Kim milyoner olmak ister Arda Ayten 1 milyon TL ile ne yapacak?

Bir anda gündeme oturan Arda Ayten'in 1 milyon TL ile ne yapacağı merak ediliyor. Bir ilki gerçekleştiren ve adından söz ettiren Arda Ayten geçtiğimiz yıl Instagram hesabından "Çok paran olursa ne yaparsın?" sorusuna yanıt vermişti.

Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen Arda Ayten şöyle cevap vermişti;

Henüz hiç olmadı. İhtiyacını da hissetmedim. Fakat yanıt verecek olursak, çok sayıda dil, çok sayıda edebiyat, çok sayıda müzik, çok sayıda bilimsel araştırma, çok sayıda felsefe, ölene değin üniversite okuma