28.09.2019 - 12:59 |
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 1 Milyonluk soru sorulacak...
Kim Milyoner Olmaz İster ne zaman başlayacak? Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmaz yeni sezonda yeniliklerle geliyor. İşte 1 milyonluk sorunun sorulacağı yeni bölüm...
Murat Yıldırım'ın sunucu koltuğunda oturduğu Kim Milyoner Olmaz İster yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile gerçekleşecek. Çok yakında yeni bölümleri ile ekrana gelecek olan Kim Milyoner Olmaz İster'de 1 milyonluk soru sorulacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile 1 milyonluk sorunun sorulacağı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile 5 Ekim Cumartesi 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.