Kimse Bilmez 16 yeni bölüm fragmanı! "Ali oğlun yaşıyor!"

Pazar akşamları yayınlanan Kimse Bilmez yeni bölümünde Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Kimse Bilmez dizisi yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

KİMSE BİLMEZ 16. BÖLÜM FRAGMANI