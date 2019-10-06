06.10.2019 - 12:22 |
Kimse Bilmez 16 yeni bölüm fragmanı! "Ali oğlun yaşıyor!"
ATV'de yayınlanan Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Bu akşam ekrana gelecek Kimse Bilmez dizisinde gerçek ortaya çıkacak. İşte Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı haberimizde...
Pazar akşamları yayınlanan Kimse Bilmez yeni bölümünde Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Kimse Bilmez dizisi yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.
KİMSE BİLMEZ 16. BÖLÜM FRAGMANI
Ege'deki iki ada internetten satılığa çıkarıldı!Marmaris'teki Karaca Adası 210 milyon TL, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Çiçek Adası ise 115 milyon TL bedelle internetten verilen ilanlarla satışa çıkarıldı. Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare arasında değişen 3 müstakil ev bulunan Karaca Adası'na günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina yapılabilecek.