Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Kimse Bilmez 15. son bölüm

Kimse Bilmez 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez yeni bölümde Pilot, Ali'nin bir an önce Duygu'nun babasını ikna etmesini istiyor ve sabırsız... Duygu Pilot'un beklemesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan Özlem'in bir anda ortaya çıkması ortalığı karıştıracağa benziyor. Sevda; Özlem'in Ali'nin eski eşi olduğunu duyunca büyük şaşkınlık yaşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uygar'ın planı gerçekleşir. Ali hapse düşer, Sevda, Uygar'ın yanında kalır. Ali hapishanede beklenmedik bir düşman edinir. Sevda, Ali'nin evinde sürpriz bir şey bulur. Pilot'sa, Duygu'nun çok önceleri Ali'ye yazdığı mektubu bulmuştur. Pilot ve Duygu arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Öte yandan İlhan ve Meral de Pilot'un gerçek mesleğini öğrenmiştir. Bütün bunlar olurken Ali kardeşinin peşindedir. Ali kardeşini bulabilecek mi?