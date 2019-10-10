10.10.2019 - 15:16 |
Kimse Bilmez 17. yeni bölüm 2. fragmanı... Ali vuruluyor!
Kimse Bilmez 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ali vuruluyor. Silah sesini duyan Sevda kendinden geçiyor.
Kimse Bilmez 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kimse Bilme yeni bölümde Uygar, Sevda'nın aklını çelmeye çalışıyor. Uygar, Sevda'ya Ali'nin bir ailesi olduğunu ona bu tabloda yer olmadığını söylüyor. Pilot'a gelen telefon genç adamın canını yakıyor. Vedat öldürülürken Ali'de pompalı tüfekle vuruluyor. Sevda onun vurulduğunu duyunca büyük şok geçiriyor.
Kimse Bilmez yeni bölümde Sevda, Özlem'in üzerine yürüyor. Ali'den gerçekleri saklayan Sevda Ali'yi kinci kez can evinden vuran sırrı açıklıyor: 'Senin bir oğlun daha var Ali'
Barış Pınarı Harekatı Bilgilendirme Toplantısıİletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Nehri'nin doğusu ile Suriye-Irak sınırı arasında kalan hat boyunca terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedef hiç kuşkusuz. Bu hedef doğrultusunda çok kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor." dedi.