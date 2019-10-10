Kimse Bilmez 17. yeni bölüm 2. fragmanı... Ali vuruluyor!

Kimse Bilmez 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kimse Bilme yeni bölümde Uygar, Sevda'nın aklını çelmeye çalışıyor. Uygar, Sevda'ya Ali'nin bir ailesi olduğunu ona bu tabloda yer olmadığını söylüyor. Pilot'a gelen telefon genç adamın canını yakıyor. Vedat öldürülürken Ali'de pompalı tüfekle vuruluyor. Sevda onun vurulduğunu duyunca büyük şok geçiriyor.

Kimse Bilmez yeni bölümde Sevda, Özlem'in üzerine yürüyor. Ali'den gerçekleri saklayan Sevda Ali'yi kinci kez can evinden vuran sırrı açıklıyor: 'Senin bir oğlun daha var Ali'