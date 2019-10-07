Kimse Bilmez 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda, Uygar'ı vurdu ve...

KİMSE BİLMEZ 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Eski eşi Özlem arkasındaki sır tablosuyla çıka gelmiştir. Ali'den yıllar önce saklanan şey, şimdi tam karşısındadır. Özlem'le tanışan Sevda, bir yandan içindeki duygularla yüzleşirken bir yandan da Ali'nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenmenin mutluluğunu yaşar. Pilot, her şeyi arkasında bırakmak ister ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Duygu, babasıyla Pilot arasında bir tercih yapmak zorundadır. Pilot'un mafya olduğunu öğrenen İlhan, kızını ondan uzaklaştırmak için bu ilişkiye karşı çıkar. Öte yandan sevdiği adamı tehlikeden uzak tutmak isteyen Sevda, tetiği çeker ve Uygar'ı vurur



KİMSE BİLMEZ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kimse Bilmez 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...