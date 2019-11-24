Kimse Bilmez 23. son bölümde Ali ve Pilot ölümle burun buruna! 24. yeni bölüm fragmanı...

KİMSE BİLMEZ 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko’nun katilinin Ali’nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali’nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey’in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?



KİMSE BİLMEZ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...