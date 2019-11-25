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25.11.2019 - 15:52 |

Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı... Ali Hoca vuruldu mu?

Kimse Bilmez 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez yeni bölümde sünnet töreninde Vedat ve Sarp Ali'yi öldürmeye çalışıyor. Pilot Vedat'ı durdursa da Uygar'ın emriyle Sarp tetiğe basıyor. Ali'nin vurulup vurulmadığı ise merak konusu...

Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı... Ali Hoca vuruldu mu?

Kimse Bilmez 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez yeni bölümde sünnet töreni organizasyonunda tüm keyifler yerinde... Yalnız bu güzel töreni kana bulamak isteyenler var. Bunlardan ilki Vedat diğeri ise Ali'nin en büyük düşmanı Uygar... Polat, Vedat'ı engellese de Uygar'ın talimatıyla Sarp tetiği çekiyor. Şimdi Ali vuruldu mu, vurulmadı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi? 

 

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