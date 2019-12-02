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02.12.2019 - 14:33 |

Kimse Bilmez 25. yeni bölüm fragmanı... Uygar'a 3 kurşun!

Kimse Bilmez 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez yeni bölümde Ali, Uygar'a 3 kurşun sıkıp öldürüyor. Ali ile Sevda artık rahata kavuşuyor.

Kimse Bilmez 25. yeni bölüm fragmanı... Uygar'a 3 kurşun!

Kimse Bilmez 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ali, Uygar'a pusu kuruyor ama Uygar da önlemini alıyor. Ali emniyet güçlerinin gelmesinin ardından Uygar'ı serbest bırakıyorken hainlikte sınır tanımayan Uygar silahı yerden alarak Ali'ye doğrultuyor. Daha sonra ise Ali Uygar'a kurşun yağdırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Pilot, yıllar sonra kavuşur. Birbirlerinin hayatlarına yeniden girmeye çalışan iki kardeş, bir yandan da geçmişlerinin izleriyle yüzleşmeye devam ederler. Ali, bir yandan kendinden saklanan geçmişinin peşine düşer ve tüm oklar Kurtbey'i gösterir. Kurtbey, bunca zaman sakladığı gerçeklerle Ali'den kurtulabilecek mi? Babasının katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, intikam peşine düşer. Pilot, "babam" dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Sevda ile bir bütün olmayı arzulayan Ali, onun için çok özel bir sürpriz hazırlar. Sevda'ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? Öte yandan Uygar, Ali'yi öldürmek için yeni bir plan yapmıştır. Ali'yi öldürmeye çalışan Uygar, başarılı olabilecek mi? 

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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