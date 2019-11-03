03.11.2019 - 15:55 |
Kimse Bilmez fragman | Uygar kabusu bitti mi?
Kimse Bilmez 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Kimse Bilmez yeni bölümünde Uygar kabusu bitti mi? merak konusu. Kimse Bilmez yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek.
Pazar akşamları yayınlanan Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümü bu akşam 20:00'de...
Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbilerine kenetlenen çift, Uygar'dan kurtulduklaını düşünür.
KİMSE BİLMEZ YENİ BLÖÜM FRAGMANI
Fındıkta ‘Drakula’ ile mücadeleye devlet desteği üreticiyi sevindirdiTrabzon’un Maçka ilçesinde bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği' ile mücadele kapsamında, ürün kaybı yaşayanlara rekolte üzerinden kilo başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacak olması, üreticiyi sevindirdi.