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09.11.2019 - 07:50 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Kıran-5 operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Diyarbakır-Muş-Bingöl ara hattındaki Şenyayla bölgesinde başlatılan operasyon, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nca, PKK’nın kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kıran-5 operasyonu

Operasyona Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma komutanlıklarında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel, 15 tabur, 179 operasyonel tim katılıyor. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başol’un yönettiği operasyonda, sarp ve kayalık arazilerdeki teröristleri etkisiz hale getirmeye çalışan timlere insansız hava aracı (İHA) ve ATAK helikopterleriyle de havadan destek veriliyor.

Kıran operasyonları kapsamında 17 Ağustos’tan bu güne kadar 103 terörist etkisiz hale getirildi. 169 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Operasyonlar sürecek.

Kıran-5 operasyonu

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