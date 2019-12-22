Kış gündönümü nedir? Google'dan Kış gündönümüne özel doodle

Kış Gündönümü, Kuzey Yarım Küre için kış ayının başlangıcı, Güney Yarım Kürede ise yaz ayının başlangıcı olarak bilinmektedir. 21 Aralık gecesi en uzun gece yaşanır. Dünyaca ünlü arama motoru Google her yıl olduğu gibi bu yılda Kış gündönümüne özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı. İşte Kış gündönmünü hakkında merak edilenler...

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümü, (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz , Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesi sonucu Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bu günden itibaren Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi tam olarak başlayıp, geceler kısalmaya başlayacak. Kuzeyden güneye gidildikçe en uzun gecenin süresi de azalacak.

21 Aralık’ta Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.