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15.08.2019 - 10:23| DHA

Kız Kulesi'ne karşı tekmeli sopalı kavga kamerada

Üsküdar'da Kız Kulesi karşısındaki büfeye gelen bir grup müşteriyle çalışanlar arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu ve sopaların kullanıldığı kavgayı çevredeki vatandaşlar ve polis ayırdı. Kavgada çalışanlardan biri elinden yaralanırken kavga kameraya yansıdı.

Kız Kulesi'ne karşı tekmeli sopalı kavga kamerada

Olay geçen salı saat 04.00 sıralarında Harem Sahilyolu Kız Kulesi karşısındaki bir büfede meydana geldi. İddialara göre büfeye gelen alkollü bir grup ile çalışanlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek, kavgaya dönüştü.

Kavgaya diğer çalışanlar da karışınca ortalık bir anda savaş alanına döndü.Kavgada, masa ve sandalyeler havada uçuştu. Sopaların da kullanıldığı kavgada iki taraf tekme tokat birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada büfede çalışan bir kişi elinden yaralandı.

Olay yerine gelen ekipler kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kavga anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kız Kulesine karşı tekmeli sopalı kavga kamerada


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