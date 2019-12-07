Kızlarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı

Erbaa ilçesinde, lise son sınıf öğrencisi Z.Ş., dün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş., tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüşerek, babası S.Ş’nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.’yi istismar ettiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine öğretmenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 4 çocuk babası S.Ş.’yi iş yerinde gözaltına aldı. İki kardeş, olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.