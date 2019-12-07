MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kızlarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı
ABONE OL
07.12.2019 - 17:43 |

Kızlarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı

Tokat’ta, kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.’ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızlarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı

Erbaa ilçesinde, lise son sınıf öğrencisi Z.Ş., dün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş., tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüşerek, babası S.Ş’nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.’yi istismar ettiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine öğretmenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 4 çocuk babası S.Ş.’yi iş yerinde gözaltına aldı. İki kardeş, olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En iyi öten kuş seçildi

En iyi öten kuş seçildi

Yer: Muğla... Alev topuna döndü

Yer: Muğla... Alev topuna döndü

Korkunç! Polis bile ne yapacağını şaşırdı

Korkunç! Polis bile ne yapacağını şaşırdı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Aralık açıklandı mı? Hangi numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Aralık açıklandı mı? Hangi numaralar kazandırdı?

Sıradaki Haber