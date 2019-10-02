MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKomşusunun mezarını kazıyordu... Birlikte gömüldüler
02.10.2019 - 19:12 |

Komşusunun mezarını kazıyordu... Birlikte gömüldüler

Zonguldak'ta Engin Yurtseven (32), ölen komşusunun mezarını kazarken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Engin Yurtseven ve komşusu Muharrem Aktaş (65), birlikte kılınan cenaze namazı sonrası aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Komşusunun mezarını kazıyordu... Birlikte gömüldüler

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi tedavi gören evli ve 2 çocuk babası Muharrem Aktaş, dün hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Muharrem Aktaşın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldakın Ayvatlar köyüne gönderildi.

İstanbul'da yaşayan ve tatil için köyüne gelen Engin Yurtseven de köydeki gençlerle birlikte mezarlığa giderek Muharrem Aktaş için mezar kazmaya başladı. Mezar kazarken aniden fenalaşan Engin Yurtseven mezarın içine yığıldı. Arkadaşları tarafından mezardan çıkartılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Engin Yurtseven'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların müdahalede bulunduğu 2 çocuk babası Engin Yurtseven, yaşamını yitirdi.

CENAZE NAMAZLARI BİRLİKTE KILINDI

Muharrem Aktaş ve Engin Yurtsevenin cenazeleri, bugün köy camiinde öğle namazının ardından yan yana kılındı. Aktaş ve Yurtseven, ardından gözyaşları içinde aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Otomobil bagajında 45 papağan ele geçirildiİstanbul Mahmutbey gişelerde durdurulan Bulgaristan plakalı bir otomobilin bagajında Sultan ve Sevda türlerinde 45 papağan ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, otomobile ise el konuldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Öldürülen terörist Gri Liste'de çıktı

Öldürülen terörist Gri Liste'de çıktı

Hurdacıya hurda verirken hayatını kaybetti

Hurdacıya hurda verirken hayatını kaybetti

EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için gözler TBMM'de ve...

EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için gözler TBMM'de ve...

Komşusunun mezarını kazıyordu... Birlikte gömüldüler

Komşusunun mezarını kazıyordu... Birlikte gömüldüler

Sıradaki Haber