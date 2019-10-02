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02.10.2019 - 20:43 | | AA

Konya’da şüpheli ölüm! Genç kadın 3. kattan düşüp öldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Konya’da şüpheli ölüm! Genç kadın 3. kattan düşüp öldü

 

Alınan bilgiye göre, Adile Güler (22), Kızılcalar Mahallesi İncesu yolundaki apartmanın 3. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konya’da şüpheli ölüm Genç kadın 3. kattan düşüp öldü

Güler'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Feci kaza kameradaKaraman’da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü havalanarak 20 metre ileri fırladı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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