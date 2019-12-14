MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Konya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama
ABONE OL
14.12.2019 - 09:36 | | DHA

Konya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama

Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adresyerinde yapılan aramalarda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

Çocuklar neden ders çalışmıyor?

Çocuklar neden ders çalışmıyor?

Sıradaki Haber