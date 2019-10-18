MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKöprü altındaki yangın Marmaray seferlerini aksattı
18.10.2019 - 08:58 | | DHA

Köprü altındaki yangın Marmaray seferlerini aksattı

İstanbul Bakırköy Yenimahalle Marmaray Durağı yakınındaki bir köprü altında yanan koltuk seferlerin aksamasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat aksayan seferler yangının söndürülmesiyle tekrar normale döndü.

Köprü altındaki yangın Marmaray seferlerini aksattı

Bakırköy Yenimahalle durağı yakınlarında Marmaray'ın üstünden geçtiği alt geçitte bulunan eski bir koltuk henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangını fark eden istasyon görevlileri Marmaray seferlerini kısa bir süreliğine durdurarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evsizlere ait olduğu tahmin edilen yanan koltuğu kısa sürede söndürdü. Duraklarda da kısa süreli yoğunluk oluşurken, durakta "Teknik bir arıza sebebiyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" anonsları yapıldı. Müdahale boyunca her iki istikamette de durdurulan seferler yangının söndürülmesiyle tekrar normal akışına döndü. Güvenlik görevlileri ise basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Boyu 3 metre! Karaya vurdu...İzmir’in Seferihisar ilçesinde ‘boz camgöz’ türüne ait 3 metre uzunluğunda yarım tonluk köpek balığı karaya vurmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çankırı'da otobüs devrildi! 25 yaralı

Çankırı'da otobüs devrildi! 25 yaralı

İstanbul Valiliği: 34 bin 397 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edildi

İstanbul Valiliği: 34 bin 397 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edildi

Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbul’da, siyasi parti binalarına saldırı hazırlığındaki 6 PKK’lı yakalandı

İstanbul’da, siyasi parti binalarına saldırı hazırlığındaki 6 PKK’lı yakalandı

Sıradaki Haber