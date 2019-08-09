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09.08.2019 - 12:31| DHA

Korkunç cinayet! Gürcü genç plastik kelepçelerle öldürüldü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Gürcistan uyruklu Nika Papidze E.(16), ablasının evinde boğularak, öldürülmüş olarak bulundu. Polis, boğazında 4 plastik kelepçe bulunan gencin ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışıyor.

Korkunç cinayet! Gürcü genç plastik kelepçelerle öldürüldü

Gürcistan uyruklu G.E. dün akşam Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, erkek kardeşi Nika Papidze E.’nin çalıştığı iş yerine gitmediğini öğrendiğini bunun üzerine ablasının Fevzi Çakmak Mahallesi Mahir Sokak'taki evine gittiğini, kardeşinin ayakkabılarının kapı önünde olduğunu, defalarca zile basmasına rağmen kapının açılmadığını anlattı.  Polis ekipleri, Nika Papidze E.'nin ablasının evine gitti. Kapıyı açan polis, yerde yüz üstü yatan gencin boğazında 4 plastik kelepçe olduğunu ve kan izleri bulunduğunu gördü. Boğularak öldürüldüğü belirlenen gencin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, olay sırasında ablası evde bulunmayan gencin ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışıyor.

Ailenin komşusu Mehmet Koç (63), Nika Papidze E.'yi ve ailesini tanıdığını ifade ederek, "Gürcistan'dan geldiler. Babası ve annesi arasında sorun olduğu için ölen kişi, ablasının yanında kalmaya başladı. İyi çocuklardı" dedi.

 

 

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