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29.10.2019 - 08:51 |

Korkunç! Eşi ve kızını defalarca bıçakladı, 11 aylık oğlunu boğdu

Kırşehirli Tuğba A., “Boşanmak istiyorum” deyince, eşi Samet çılgına döndü. Cani koca önce eşi Tuğba’yı, sonra da 2 yaşındaki kızı Tuana ile 11 aylık oğlu Selman’ı katletti.

Korkunç! Eşi ve kızını defalarca bıçakladı, 11 aylık oğlunu boğdu

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın güneyindeki Baden bölgesinde bulunan Kottingbrunn kasabasında büyük bir dram yaşandı. 31 yaşındaki Samet A., 29 yaşındaki eşi Tuğba ve iki yaşındaki kızı Tuana'yı bıçaklayarak öldürdü. Cinnet getiren Samet A., 11 aylık oğlu Selman'ı ise boğdu. Hastanede yaşam savaşı veren bebek, dün sabah yaşamını yitirdi. Samet A., cinayetlerden sonra polisi arayarak, olayı haber verdi ve teslim oldu.

Olay, pazar sabahı meydana geldi. Polisi arayan Samet A., "Ailemi öldürdüm" dedi. Polis ve ilk yardım ekibi anında ailenin evine gitti. Burada Tuğba A.'nın ve 2 yaşındaki Tuana'yı hareketsiz yattığını gören ilk yardım ekibi, yaşama döndürmek için büyük çaba gösterdi. Ancak tüm çabalara rağmen anne ve kızı kurtarılamadı. Babanın, eşi ve kızını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Korkunç Eşi ve kızını defalarca bıçakladı, 11 aylık oğlunu boğdu

Balıkesirli Samet A., tutuklandı. Kırşehirli olduğu öğrenilen Tuğba A.'nın, eşinden boşanmak istediği için aile arasında kavga yaşandığı iddia ediliyor. 

SABAH

    29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
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