MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKorkunç olay! İstanbul'da 'boğdum' dedi Fethiye'de ölü bulundu
30.10.2019 - 00:13 | | AA

Korkunç olay! İstanbul'da 'boğdum' dedi Fethiye'de ölü bulundu

İstanbul Maltepe Polis Merkezine teslim olan bir şüpheli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını boğduğunu ileri sürdü.

Korkunç olay! İstanbul'da 'boğdum' dedi Fethiye'de ölü bulundu

 

Alınan bilgiye göre Hasan A. (28), İstanbul Maltepe Polis Merkezine giderek, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde kiraladığı villada alkolün de etkisiyle kız arkadaşı Asena Ercan'ı (27) boğarak öldürdüğünü iddia etti.

Polis ekiplerinin bilgi verdiği Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapıları kilitli villanın balkon kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, üst kattaki yatak odasında Asena Ercan'ı ölü buldu.

Ercan'ın cesedi savcı incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Hasan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuİsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkunç olay! İstanbul'da 'boğdum' dedi Fethiye'de ölü bulundu

Korkunç olay! İstanbul'da 'boğdum' dedi Fethiye'de ölü bulundu

MSB duyurdu: Türk-Rus ortak keşif uçuşlarına başlandı

MSB duyurdu: Türk-Rus ortak keşif uçuşlarına başlandı

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Çocuk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7. son bölümde Murat kazara bir cinayete sebep oldu ve...

Çocuk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7. son bölümde Murat kazara bir cinayete sebep oldu ve...

Sıradaki Haber